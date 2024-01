Omicidio di Andrea Bossi: il cane che abbaia in piena notte, un tonfo e poi il silenzio. Passo falso dall’assassino?

Cairate (Varese), 28 gennaio 2024 – Iniziano a emergere nuovi elementi nell’indagine sull’omicidio di Andrea Bossi a Cairate. Il 26enne è stato ucciso con almeno un fendente alla gola nella notte fra venerdì e sabato, probabilmente con un coltello da cucina.

La scena del delitto

Gli inquirenti, coordinati dal pubblico ministero di Busto Arsizio Francesca Parola. hanno cristallizzato la scena del crimine. Sulla soglia di casa, nella palazzina a due piani di via Mascheroni 1, e sul pianerottolo ci sono numerose tracce di sangue; impronte che potrebbero essere anche state lasciate dall'assassino.

La scoperta del cadavere

A trovare il corpo sabato mattina, è stato il padre di Andrea che è andato a casa del figlio perché non rispondeva al telefono.

Primi interrogatori

I vicini di casa hanno sentito il cane del 26enne abbaiare intorno alle 4 del mattino e come un tonfo ma nessun grido o richiesta d'aiuto. Ora per cercare di individuare l'autore dell'omicidio e un possibile movente si scava nella vita del giovane, che non ha precedenti e lavorava da tempo nell'officina Cfg Carpenteria Meccanica di Fagnano Olona che in paese ha realizzato e posato il monumento alle vittime del Covid.

Il sindaco

Andrea Bossi viveva da pochi mesi a Cairate ma era cresciuta nella vicina Fagnano Olona, dove risiede ancora la famiglia. Qui il ragazzo era molto conosciuto. “Siamo tutti sotto shock - spiega il sindaco fagnanese Marco Baroffio - non riusciamo davvero a ipotizzare cosa possa aver scatenato questa aggressione. Andrea Bossi non aveva brutte frequentazioni, era un bravo ragazzo, ha sempre lavorato in officina”.