Cairate, esplode la bombola del cannello a gas: gravi ustioni per un operaio

Cairate (Varese) – Grave infortunio sul lavoro alla Montalbetti Spa di Cairate, in provincia di Varese, azienda specializzata nella lavorazione e vendita di metalli e materie prime.

Un uomo di 60 anni è rimasto gravemente ustionato in seguito all’esplosione di una bombola di gas mentre stava lavorando con un cannello. L’operaio, che ha riportato ustioni di secondo grado a volto, collo e arti superiori, è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, polo di riferimento per le ustioni gravi.

In azienda, nella frazione Peveranza del Comune di Cairate, oltre ai soccorritori sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell’Ats per i rilievi del caso.