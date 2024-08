Busto Arsizio, ubriaco fradicio in ospedale insulta i medici e spacca tutto

Aveva ingerito fiumi di alcol e per questo si era diretto verso il Pronto Soccorso. Ma una volta arrivato all’ospedale è letteralmente impazzito, iniziando a insultare il personale della struttura e rompendo tutto quello che gli passava tra le mani.

Questo quanto accaduto nelle prime ore del mattino di oggi, domenica 11 luglio, intorno alle 7, all’ospedale di Busto Arsizio, dove un paziente, sotto i fumi dell'alcool, ha dato in escandescenza. L’uomo ha anche aggredito il personale spaccando le attrezzature informatiche per il Triage (la prima valutazione per l'accesso).

Come è stato riferito, l'uomo, visibilmente alterato, ha perso il controllo e ha addirittura lanciato il monitor di un pc che ha schivato gli altri pazienti in attesa di essere visitati. Poi si sarebbe scagliato contro una infermiera e un medico che sono intervenuti per calmarlo. Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia di Stato, mentre l'uomo è stato ricoverato in stato confusionale.