Busto Arsizio, oltre 34 chili di cocaina in auto e in casa: arrestato 28enne

Busto Arsizio (Varese), 8 gennaio 2024 – In auto aveva 10 panetti di cocaina, ben nascosti. In casa altri 20, per un peso complessivo di 34,5 chili. Oltre a 5mila euro in contanti. Per questo un 28enne albanese, domiciliato a Novara, è stato arrestato dai carabinieri di Busto Arsizio, nel V aresotto.

All'uomo i militari sono arrivati attraverso una raccolta di informazioni confidenziali negli ambienti dello spaccio. La sezione operativa del nucleo radiomobile della compagnia ha quindi messo in campo un servizio mirato di monitoraggio e pedinamenti che ha consentito di fermare il 28enne per un controllo. L'operazione è stata portata a termine con l'ausilio dei carabinieri di Novara.

Oltre a droga e contanti, nell'appartamento perquisito sono stati trovati e sequestrati telefoni cellulari, una bilancia di precisione e materiale per il confezionare lo stupefacente. Dopo l'arresto il 28enne è stato portato in carcere.