Menu speciali dedicati al pesce. Al via la "Settimana del lago"

Prima edizione per la "Settimana del Lago". Un’iniziativa promossa dalla Confraternita del Ris in Cagnun cul Persic, fondata a Varese nel 2022, che ha l’obiettivo di far riscoprire i sapori del territorio. Fino a domenica 25 maggio si potranno assaggiare menu speciali dedicati al pesce di lago e alla cucina locale presso 12 ristoranti della provincia che hanno aderito all’evento. Tra interpretazioni creative e autentiche dei piatti della tradizione verrà portata in tavola la cultura enogastronomica del lago.

All’iniziativa aderiscono a Varese Trattoria Maran, Ristorante Tana d’Orso, Albergo Sacro Monte, La Vineria Porta San Martino, Ristorante Bologna, Ristorante Ossobuco e Osteria di piazza Litta. A Besozzo Osteria del Sass, a Cazzago Brabbia Bon Bottega e Ristoro, a Induno Olona Le Grotte di Valganna e Ristorante Crotto Plinius e a Malnate la Locanda del Chierichetto.

La settimana si chiuderà domenica 25 alle 10 presso il Castello di Masnago con l’annuale convivio della confraternita, che vedrà la partecipazione di altre confraternite italiane, invitate a scoprire Varese, la sua cucina e la collezione d’arte del castello.

L.C.