Somma Lombardo, droga e contanti fra auto e abitazione: 3 arresti in flagrante

Somma Lombardo (Varese) – Tre persone, di cui una latitante, sono state arrestate per spaccio a Somma Lombardo, in provincia di Varese. Tra l'auto su cui viaggiavano e l'appartamento in cui vivevano gli agenti del commissariato di Busto Arsizio hanno sequestrato oltre 12mila euro in contanti, 2,7 chili di hashish, 1,2 di eroina e quasi 1,3 di cocaina.

Gli investigatori avevano avuto informazioni su un notevole quantitativo di droga in casa di uno spacciatore della zona a Somma Lombardo. Durante un servizio di osservazione nei dintorni della casa, hanno notato una donna e due uomini muoversi in modo furtivo, per non farsi notare. Uno dei due è stato riconosciuto dai poliziotti: si trattava di un 42enne marocchino ricercato dalle forze dell'ordine, perché destinatario di un ordine di carcerazione per una condanna a otto anni di reclusione e 62.000 euro di multa e di una custodia cautelare per traffico e spaccio di stupefacenti.

I tre - fa sapere la questura di Varese in una nota - sono stati visti salire a bordo di un'auto. Gli agenti li hanno pedinati per un breve tragitto, per poi fermarli e controllarli. E' stato allora che il conducente, un 27enne marocchino, ha tentato la fuga, ma è stato subito bloccato. Gli altri due, il latitante e una 28enne italiana residente in provincia di Novara, non hanno invece opposto resistenza. Il 42enne aveva addosso oltre 11mila euro in contanti. Nell'auto sono stati trovati quasi due chili di cocaina e quasi un chilo e mezzo tra eroina e hashish. In casa c'erano altri 1.100 euro in contanti e quasi tre chili tra eroina, cocaina e hashish.

Tutto il denaro e la droga sono stati sequestrati. I tre sono stati arrestati in flagranza per detenzione di stupefacenti in concorso. I due uomini sono stati portati nel carcere di Busto Arsizio, la donna in quello di Como.