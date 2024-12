Busto Arsizio, cocaina nei calzini e in casa: arrestati 3 marocchini

Busto Arsizio (Varese) – Tre cittadini marocchini di età compresa tra i 22 e i 24 anni sono stati arrestati per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dal nucleo radiomobile dei carabinieri di Busto Arsizio lo scorso 21 dicembre dopo un controllo.

carabinieri, dopo aver seguito i tre dalla loro abitazione, li hanno fermati tra Lonate Pozzolo e Vanzaghello. I tre hanno cercato di disfarsi di diverse dosi di cocaina in loro possesso, gettandole da un finestrino nel parcheggio di un centro commerciale. La cocaina è stata immediatamente recuperate dai militari. All'interno di due calzini sono stati rinvenuti oltre grammi 20 di cocaina suddivisi in 24 dosi.

Nel corso della perquisizione domiciliare, eseguita presso l'abitazione di Busto Arsizio, sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori grammi 167 di cocaina, un bilancino elettronico, più di 5mila euro in contanti, materiale per il confezionamento in dosi e anche 7 telefoni cellulari.

Uno dei marocchini si è rivelato un volto noto, poiché già deferito in stato di libertà da militari della sezione radiomobile di Busto Arsizio, il 2 ottobre 2024, dopo essere stato sorpreso in possesso di oltre grammi 11 di cocaina suddivisi in 14 dosi. I tre sono stati associati presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, a disposizione del pm di turno.