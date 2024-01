Busto Arsizio, un affresco dell’800 che ritrae la Madonna dell’Aiuto donato alla città

Il nuovo anno per la città di Busto Arsizio è cominciato nel segno della bellezza e della fede mariana con un dono speciale da parte dei fratelli Carla e Piero Mara alle Civiche Raccolte d’Arte del comune, un affresco datato 1894 raffigurante la Mamma dei bustocchi, la Madonna dell’Aiuto. L’opera è firmata dall’artista Carlo Marcora, si trovava nella vecchia casa di proprietà dei fratelli Mara. La donazione consente di arricchire il patrimonio artistico delle Civiche Raccolte di Palazzo Marliani Cicogna dove fino al 7 gennaio è possibile visitare la mostra natalizia “Per le vie celesti. Figura sacra e astrazione”. Al momento l’opera è custodita a Villa Tovaglieri, sede dell’assessorato alla Cultura e può essere ammirata negli orari di apertura degli uffici, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 14 e martedì e giovedì dalle 8,30 alle 18, in futuro avrà una nuova destinazione. Un omaggio artistico alla devozione mariana, in particolare alla Madonna dell’Aiuto, così profonda nella storia cittadina e sentita anche oggi, ben testimoniata dal santuario nel cuore della città. “Un gesto generoso, una illuminata condivisione di bellezza – commentano il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli - – ora in virtù di questo dono tutti possono ammirare questa intensa opera”. Una rappresentazione che arriva dall’ottocento e che con il gesto generoso dei due donatori dall’altro giorno è patrimonio artistico e di fede dell’intera città.