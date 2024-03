Borse di studio “Sport Liuc” . Il Poz premia gli universitari:: "Appassionatevi a qualcosa"

"Fatevi un favore: appassionatevi a qualcosa nella vostra vita, sarà la vostra fortuna, come lo è stato per me". Gianmarco Pozzecco, Commissario tecnico della Nazionale italiana di pallacanestro, ha aperto così la tavola rotonda dell’incontro tenutosi mercoledì 20 marzo alla Liuc, per la presentazione del progetto "Liuc sport", la neonata Società sportiva dilettantistica dell’Università. L’ incontro, promosso in collaborazione con il Panathlon Club La Malpensa, si è sviluppato attorno al tema della "squadra vincente" e ha visto la partecipazione di nomi importanti dello sport italiano, a partire appunto dal "Poz", più volte applaudito dagli studenti: "Nella vita di uno sportivo - ha detto ancora - sono in effetti più le sconfitte che le vittorie, più le delusioni delle soddisfazioni ma la passione è la chiave di tutto. Se mi guardo indietro e penso a quando ero bambino, non ho ricordi di me senza un pallone in mano". Con lui è intervenuto anche Davide Moretti, play/guardia nella Pallacanestro Varese, che ricordato il suo percorso di studente e giocatore negli Usa grazie ad una borsa di studio, e si è rivolto ai 9 studenti che hanno ricevuto una borsa di studio alla luce dei meriti accademici e sportivi. Le borse assegnate nell’ambito del programma "Studio e sport" sono di un valore tra i 1.250 e 2.000 euro ciascuna. I beneficiari sono Riccardo Bagaini, Cecilia Bossi, Carola Cavelli, Silvia Greco, Laura Maffini, Anastasia Maroni, Ilaria Menatti, Ginevra Raffino, Francesco Stante. Alla tavola rotonda protagonisti anche Carlo Vanzini, capo redattore Sky Formula 1, e Giuseppe Saronni: "Il ciclismo per me è stato famiglia. Oggi bisogna educare allo sport fino dalla tenera età e investire nelle attività a scuola". S.V.