Blitz delle Fiamme gialle. Sequestrato al Gaggiolo un quintale di cocaina. In manette autista di Tir

Oltre un quintale di cocaina sequestrato dagli uomini della Guardia di Finanza del Gaggiolo. Continua senza tregua l’attività dei finanzieri del comando provinciale di Varese impegnati nel territorio nel contrasto dei reati, da quelli finanziari al traffico di droga, importante l’ operazione portata a termine nei giorni scorsi con il sequestro di 115 chili di cocaina nascosti tra le parti meccaniche di un camion. In manette l’autista 60enne del mezzo pesante che era diretto in Svizzera. Il veicolo è stato intercettato nella zona di Agrate Brianza dagli investigatori delle Fiamme gialle impegnati in una complessa indagine su un maxi traffico di stupefacenti coordinata dalla Procura di Varese. Il camion è stato bloccato al valico del Gaggiolo e sottoposto a perquisizione, i sospetti sono stati subito confermati: sul mezzo pesante sono stati trovati 220 panetti nascosti tra le parti meccaniche del veicolo. Immediato è scattato il sequestro, il conducente è stato arrestato, l’arresto è già stato convalidato dal Gip del Tribunale di Varese, l’uomo è in carcere. L’indagine prosegue per individuare tutta la filiera del traffico e l’espansione del gruppo criminale che ha gestito il trasporto internazionale. Lo scorso anno il contrasto al narcotraffico da parte della Guardia di Finanza di Varese ha portato alla verbalizzazione di 375 soggetti, di cui 44 in stato di arresto ed al sequestro di oltre 8.500 chili di sostanze stupefacenti e di due mezzi.

I controlli sono continui anche all’aeroporto di Malpensa, "strategico" per il traffico di droga, fondamentale l’attività di contrasto ai trafficanti da parte dei militari. Solo l’altro giorno gli uomini della Guardia di finanza del comando provinciale di Varese hanno intercettato a cargo city un pacco arrivato dalla Spagna contenente oltre 1 kg di hashish. Al termine dell’indagine hanno arrestato il pusher a cui il pacco era destinato, un giovane residente a Sesto San giovanni, che è stato arrestato.