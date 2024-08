Bellucci negli Usa cade sul più bello . Ora le qualificazioni per gli Us Open

Si è fermata a un solo punto dalla gloria la bellissima settimana di Mattia Bellucci nel challenger di Cary (75mila dollari di montepremi). Il ventiduenne bustocco, partito addirittura dalle qualificazioni, ha via via battuto nel tabellone principale il coreano Hong, lo statunitense Basavareddy, il kazako Kukishkin e il canadese Diallo sempre in due set, arrivando ad un passo dall’inaspettato trionfo (sarebbe stato il quinto della carriera nella categoria challenger) contro il forte russo Roman Safiullin, numero 1 del tabellone e 65 del mondo. Assistito in tribuna dal coach Fabio Chiappini, Bellucci ha letteralmente dominato l’avversario per un set e mezzo, portandosi rapidamente sul 6/1, 4/1. Mattia purtroppo non è riuscito a completare l’opera, in quanto Safiullin si è messo a giocare il tutto per tutto, rischiando ogni colpo, fino a recuperare il break di svantaggio, anche se nel decimo gioco Bellucci non ha sfruttato due matchpoint non consecutivi. Il match è salito di colpi, e qui è uscita l’esperienza del russo che, una volta agguantato il 5 pari, ha allungato sul 7/5. Un colpo accusato da Mattia, finito subito sotto di un break all’inizio del terzo set. La sua bravura è stata quella di non mollare, anzi di rimanere a contatto di Safiullin, strappargli il servizio sul 4-5 dopo avere a sua volta annullato due matchpoint, perdere la battuta nuovamente all’undicesimo gioco e annullare altre cinque palle match prima di arrendersi definitivamente. La sconfitta non toglie comunque nulla alla splendida estate del tennista che fa base alla Malpensa Tennis Academy, cominciata (sempre proveniente dalle qualificazioni) con i quarti di finale all’Atp250 di Atlanta e il secondo turno nell’Atp500 di Washington), per una crescita costante che è’ giunta ormai a pochissimi punti dalla fatidica soglia della top-100, mai raggiunta.

Ora il mirino si sposta sull’obiettivo più grande: gli US Open, ultimo Slam stagionale le cui qualificazioni partono oggi sul cemento di Flushing Meadows, dove Bellucci va a caccia della terza promozione di fila dopo quelle ottenute nel 2024 al Roland Garros e Wimbledon, che sancirebbe definitivamente il suo ingresso nell’esclusivo club dei migliori cento giocatori al mondo.

Silvio De Sanctis