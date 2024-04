Bed & breakfast o case vacanze, ora in tanti vogliono investire

Con l’aumento delle presenze turistiche sul territorio varesino cresce anche il fabbisogno di posti letto per i visitatori. Un settore in forte espansione è quello della ricettività extralberghiera, che può costituire un’importante opportunità per chi ha delle proprietà che vorrebbe mettere a reddito. In quest’ottica si è svolto ieri mattina, sabato 27 aprile, un incontro a Palazzo Estense promosso dal Comune di Varese. Destinatari proprio coloro che sono interessati ad aprire una struttura di questo tipo: attualmente in città ne sono presenti 200. Le tipologie più comuni e gestibili anche senza partita Iva sono tre: i bed & breakfast, le case vacanze e le locazioni turistiche. A scendere nel dettaglio è stato il presidente dell’associazione BBVarese Alfredo Dal Ferro, che ha spiegato innanzitutto come si può entrare in questo mondo operando nel rispetto di tutte le regole previste, in un settore in cui non mancano esempi di abusivismo.

"Questo è un impegno che ci siamo presi con l’amministrazione per dare un aiuto a chi vuole fare questo lavoro nel modo giusto - ha detto - l’investimento è bassissimo, le possibilità di guadagni sono anche abbastanza alte: dipende anche dall’immobile. Aprirlo in regola è molto semplice". Della parte normativa hanno parlato anche rappresentanti della Questura e della Guardia di Finanza, mentre altri esperti come commercialisti e property manager sono entrati nel merito degli aspetti gestionali e fiscali. Da parte dei partecipanti, oltre un centinaio, tante domande e richieste di chiarimento.

Nel pubblico c’era chi sta iniziando a valutare l’opportunità e chi invece è già in pista, come Manuela Vecchietti. "Abbiamo preso un appartamento in piazza Repubblica a Varese e stiamo seguendo questo corso per procedere nel modo giusto - ha detto - si chiamerà ‘La Suite del Centro’. Punterò su stranieri e italiani ma anche su lavoratori".

