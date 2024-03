Basta violenze contro le donne. Apre lo sportello di aiuto a Ferno

Un servizio importante: è stato inaugurato sabato 16 marzo lo sportello contro la violenza sulle donne, realizzato dall’amministrazione comunale di Ferno in collaborazione con il Centro Antiviolenza E.VA ODV e afferente alla rete istituzionale degli ambiti di Busto Arsizio, Saronno, Gallarate e Somma Lombardo. "Aver costituito questo sportello – ha detto il sindaco di Ferno Sarah Foti - è un orgoglio per me e per tutta la mia amministrazione, è un obiettivo significativo, voluto per fornire un aiuto concreto, un supporto, un appoggio e anche un ricovero, dove ci fosse necessità, alle donne vittima di violenza". Ma "la necessità di realizzare questi sportelli – ha fatto rilevare – rivela però il fallimento della nostra società che si vuole moderna, civile, acculturata e che invece non è ancora riuscita a liberarsi definitivamente da mentalità e gesti che biecamente reputano legittimi disuguaglianze, discriminazioni di genere, atteggiamenti patriarcali e bullismi". E ancora: "Ora dobbiamo continuare a fare rete per educare, in maniera capillare e fin dalla più tenera età, alla gentilezza del linguaggio e alla bellezza del reciproco rispetto, perché è da qui che bisogna partire", con un auspicio "che un giorno, si spera il più prossimo possibile, non ci sia più necessità di strumenti di emergenza quali lo sportello antiviolenza e che ogni singolo individuo possa fornire assistenza, solidarietà e protezione".

Durante la cerimonia è stato letto il messaggio dell’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso: "Lo sportello è un contributo importante che deve spingerci a trovare maniere sempre più efficaci per contrastare questa piaga sviluppando sempre più sinergie tra Stato, Regioni, Comuni, Scuole e Centri Antiviolenza, l’avamposto più importante nel contrasto alla violenza di genere".

Presenti all’inaugurazione numerose autorità civili, le forze dell’ordine, esponenti delle associazioni, medici e avvocati dell’Ordine di Busto Arsizio, la presidente di E.VA Odv Emilia Barni e la coordinatrice del centro bustese Cinzia Di Pilla. Lo sportello a Ferno è attivo al primo piano del COmune in via Roma 51 nei giorni di lunedì dalle 15.30 alle 17.30 e giovedì dalle 10.30 alle 13.30, è gratuito e si pone come un punto di interlocuzione e riferimento per tutte le donne vittime di violenza o esposte a tale rischio" a prescindere dal luogo di residenza e nel massimo rispetto dell’anonimato. I numeri da contattare: 1522, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, e 334/5369630.