Pallacanestro Varese, penalità ridotta a -11: esce dalla zona retrocessione

Varese – Il tribunale d’Appello della Federbasket ha ridotto la penalizzazione in classifica alla Pallacanestro Varese: dal –16 punti, che piazzava la società biancorossa in coda alla classifica di Serie A1, a –11.

La Federbasket ha ufficializzato la decisione della corte federale spiegando che "in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Openjobmetis Pallacanestro Varese irroga alla stessa la sanzione di 11 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva”.

Varese era stata condannata a 16 punti in primo grado a seguito delle accuse di frode e illecito sportivo. All’origine della vicenda, la documentazione liberatoria presentata dal club per l'iscrizione al campionato, nonostante un arbitrato con un suo ex, il serbo Milenko Tebic, per il mancato pagamento di alcune mensilità.

Con la nuova classifica la Openjobmetis risale a quota 21, fuori dalla zona retrocessione ma non ancora aritmeticamente salva, quando mancano 2 giornate alla fine del campionato.

Questa la classifica del campionato di serie A1 dopo la decisione della Fip. Virtus Segafredo Bologna 44; EA7 Emporio Armani Milano 42; Bertram Yachts Derthona Tortona 36; Umana Reyer Venezia 32; Banco di Sardegna Sassari 32; Dolomiti Energia Trentino 28; Happy Casa Brindisi 28; Carpegna Prosciutto Pesaro 26; Germani Brescia 26; Givova Scafati 22; Nutribullet Treviso 22; Openjobmetis Varese 21; Pallacanestro Trieste 20; Unahotels Reggio Emilia 20; Gevi Napoli Basket 20; Tezenis Verona 18.