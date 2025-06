Giunta Pagani. Si aspetta solo la presentazione

Countdown per la presentazione della nuova Giunta della sindaca Ilaria Pagani. Ormai da 10 giorni la prima sindaca nella storia di Saronno, è al lavoro per comporre la squadra che la affiancherà nei prossimi cinque anni. Il primo Consiglio comunale con giuramento del sindaco è stato convocato per lunedì 30 giugno e quindi si attende nelle prossime ore la nomina della nuova giunta. Una figura data per certa è Francesco Licata, ex capogruppo del Pd e volto di riferimento della campagna elettorale. Per lui si ipotizzano ruoli chiave: assessore oppure presidente del consiglio comunale, incarico che negli ultimi anni ha assunto un peso crescente. Sempre nel Pd, tra i consiglieri eletti si fanno i nomi di Mauro Lattuada, Mauro Rotondi e Lucy Sasso. Tutti e tre già in consiglio, con un ampio consenso elettorale, in particolare Sasso che è risultata la più votata. Per deleghe strategiche come urbanistica e bilancio si pensa però a figure tecniche. L’urbanistica sarà uno dei temi centrali del mandato, con dossier come il Pgt, il Pgtu e l’ex Isotta Fraschini. Per questo si punta a un profilo con competenze specifiche, come anche per il bilancio, dove circola il nome di Mattia Cattaneo, ex consigliere comunale. Le liste civiche avranno un ruolo importante. In quota Tu@Saronno si fanno i nomi di Francesca Rufini, già capogruppo, e Maria Cornelia Prosepio, vicina ai temi culturali. Valutati anche i profili di Paolo Sala e Massimiliano D’Urso. In Insieme per crescere, il nome forte è quello di Silvio Barosso, ma non si escludono sorprese tra i più giovani: Ambrogio Mantegazza, Cecilia Corsaro e Francesco Ricca. Sette i posti disponibili da assessore, ma resta da capire se la sindaca Pagani terrà alcune deleghe.

S.G.