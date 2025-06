Rapinato e ferito in strada per pochi euro

Spintonato con violenza e rapinato, è quanto accaduto a un sessantenne nel pomeriggio di lunedì nel comune di Valganna. Sull’episodio indagano i carabinieri di Luino. Secondo quanto riferito dalla vittima, che risiede nella zona, stava camminando quando all’improvviso in prossimità di un B&B è stato raggiunto da un uomo che l’ha spintonato con violenza facendogli perdere l’equilibrio, quindi è caduto a terra, nel frattempo lo sconosciuto riusciva a strappargli il marsupio nel quale c’erano pochi soldi e alcuni effetti personali.

Il malvivente è subito fuggito facendo perdere le sue tracce. Sul posto dopo la richiesta di intervento sono arrivati i soccorsi, gli operatori sanitari con l’ambulanza e i carabinieri che hanno raccolto gli elementi utili a fare chiarezza sull’accaduto e avviato indagini. Il sessantenne ha ricevuto una prima assistenza sul luogo dell’aggressione, nonostante la violenta caduta a terra non ha riportato gravi ferite, in ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso di Luino per accertamenti, presentava un taglio al gomito e un trauma leggero al braccio. Dell’aggressore fino a ieri nessuna traccia, proseguono nel frattempo le indagini da parte dei carabinieri per risalire all’identità del malvivente. Potrebbero essere importanti le informazioni di eventuali testimoni che hanno notato un uomo in fuga nel pomeriggio di lunedì. Fortunatamente per la vittima non gravi le conseguenze dopo la caduta a terra.

Ros. Fo.