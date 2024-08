“Autunno tra le righe“. Incontro con gli autori

Sei incontri con gli autori e i loro libri. Don Alberto Ravagnani, Laura Campiglio, Andelon Curs, Sara Stangalino Schulze, Danilo Sacco e Candida Livatino. Animeranno dal 10 settembre la quinta edizione della rassegna “Autunno tra le righe“, volta a promuovere la lettura, organizzata dall’Amministrazione comunale insieme al tavolo “Letteratura“, a cui partecipano (oltre alla Biblioteca comunale e alla Biblioteca capitolare) librerie, case editrici, associazioni. Il calendario (in collaborazione con Ubik, Libraccio, Galleria Boragno) si chiuderà il 15 ottobre. Ci si ritrova il martedì, alle 20.30, nella sala Monaco della Biblioteca comunale con ingresso da via Borroni. "È già tempo di annunciare un appuntamento tradizionale tra i numerosi dedicati alla promozione del libro - afferma l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli -"Anche quest’anno offriamo una programmazione varia e di qualità che presenta generi diversi, sia per soddisfare diversi interessi e sensibilità, sia per consentire al pubblico di ampliare le proprie esperienze di lettura". S.V.