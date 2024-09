Atleti d’ogni età tra maratone e Pulciniadi

Quarta edizione per la Varese City Run. Saranno tre giorni di sport nel weekend dall’11 al 13 ottobre con il cuore dell’evento allo stadio Franco Ossola che ospiterà il “Village“. Il via venerdì mattina con le Pulciniadi. Sabato 12 protagonisti ancora i bambini con il torneo di calcio Varese City Cup e al pomeriggio una tavola rotonda a cura dell’Università dell’Insubria, partner scientifico dell’evento. Il clou sarà domenica con cinque gare: la half marathon che si sdoppia in mezza maratona Fidal e non competitiva, la Varese Ten (10 km) Fidal e non competitiva e infine la Family Run per le famiglie. L’organizzazione è sempre a cura di Sport+. "Varese City Run è ormai diventato sinonimo di sport, socialità e cultura per tutte le età", commenta il presidente Stefano Colombo. Tra le conferme, Fondazione Piatti come charity partner.

L.C.