Sei milioni per gli asili nido, contributi a undici Comuni: "Così colmiamo il ritardo"

Jerago con Orago (Varese) – Ci sono fondi per 11 comuni della provincia di Varese nel piano nazionale di risorse stanziate dal Ministero dell’Istruzione per gli asili nido. Complessivamente si tratta di 734,9 milioni: secondo la graduatoria pubblicata di recente oltre 6 milioni sono destinati a 11 centri varesini. Obiettivo implementare l’offerta e uniformare l’obiettivo di attivare i servizi per la fascia di età 0-2 anni in tutto il paese. Dunque nel Varesotto la somma più bassa 480mila euro (per ogni ente) è stanziata per Albizzate, Bardello con Malgesso e Bregano, Besozzo, Lonate Ceppino, Tradate e Vedano Olona, 560mila euro per Cittiglio, 576mila euro per Jerago con Orago e Luino, 672mila euro per Mornago, 864 mila euro per Samarate.

Tra gli interventi ad Albizzate è prevista la riconversione di un edificio esistente non già destinato ad asilo nido per 24 posti, a Bardello con Malgesso e Bregano per 20 posti, a Jerago con Orago per 24, a Luino una nuova costruzione e ampliamento per 24 posti, così come a Samarate una nuova costruzione e ampliamento per 36 posti. Gli 11 comuni (in Italia sono oltre 800 indicati nella graduatoria) hanno tempo fino al 31 ottobre per presentare il progetto esecutivo ed effettuare la gara di aggiudicazione dei lavori che devono concludersi entro il 31 marzo 2026 perchè collegati al Pnrr. Ha spiegato il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: "Abbiamo messo in campo una procedura fortemente innovativa, che ci ha consentito di individuare direttamente i comuni che sono al di sotto della media del 33% di copertura del servizio per asili nido, così da perseguire in modo più incisivo e uniforme l’obiettivo di attivare i servizi per la fascia di età 0-2 anni su tutto il territorio nazionale".

Tra i comuni varesini Jerago con Orago dove a disposizione c’è una casa con ampio terreno, ricevuti in donazione da un benefattore, il cui lascito chiedeva di destinarla a iniziative per persone in difficoltà o a favore dei giovani. Spiega il sindaco Emilio Aliverti: "La scelta dell’asilo nido risponde al lascito perché rivolta non solo ai bambini, ma anche a favore delle giovani coppie che hanno bisogno di essere aiutate e affiancate". Il progetto prevede la demolizione dello stabile esistente e la ricostruzione, complessivamente un intervento da 850mila euro.