Arresti, denunce e giovani con l’hashish. Il pugno di ferro dei carabinieri di Gallarate

Controlli intensificati nelle aree più sensibili da parte dei carabinieri della Compagnia di Gallarate. Tre arresti, una denuncia e tre giovani segnalati quali assuntori di droga.

A Cardano al Campo il Nucleo operativo e Radiomobile ha arrestato uno straniero che voleva entrare in casa dell’ex moglie con intenti minacciosi. L’uomo, ubriaco, ha ferito uno dei militari ed è stato arrestato per resistenza, lesioni aggravate e oltraggio a pubblico ufficiale.

Carabinieri aggrediti anche a Sesto Calende: arrestato un sudamericano per resistenza e lesioni personali aggravate un sudamericano. A Somma Lombardo gli uomini della Stazione locale hanno invece tratto in arresto un romeno colpito da un provvedimento di carcerazione per spaccio in quanto condannato 7 anni e 6 mesi.

A Gallarate ancora il Nucleo operativo e Radiomobile ha denunciato a piede libero per spaccio una studentessa ventenne che, all’uscita del corso serale in un istituto di istruzione superiore, ha ceduto una dose di hashish a un coetaneo. La giovane nascondeva altre due dosi e in casa aveva un bilancino di precisione. Infine tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura poiché trovati con 20 grammi tra hashish e marijuana.

R.F.