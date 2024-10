Paura ad Arcisate: il video della frana da 50 metri cubi

Arcisate (Varese), 28 ottobre 2024 – Momenti di paura ad Arcisate (provincia di Varese). Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 28 ottobre, i vigili del fuoco di Varese sono intervenuti per un distacco franoso avvenuto poco dopo le 12 nel territorio del comune di Arcisate. Non risultano persone ferite anche se al momento della frana è stato avvertito un forte rumore, descritto da alcuni residenti della zona come un “boato”.

In base a quanto emerso dalle prime stime dei Vigili del fuoco sembra si tratti di circa 50 metri cubi di materiale che si sono staccati dal fianco della montagna, al momento le operazioni sono finalizzate a stabilire la sicurezza della zona anche attraverso i tecnici comunali e geologi.