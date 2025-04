Ambone in legno. Monsignor Galimberti l’ultimo dono

Un dono che avvera un desiderio del compianto prevosto monsignor Claudio Galimberti. Presto la chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo in piazza Libertà accoglierà un nuovo ambone, realizzato artigianalmente in legno, grazie alla generosità delle sorelle di don Claudio Galimberti. L’annuncio è stato dato dal prevosto don Giuseppe Marinoni. L’ambone non è un semplice leggio ma "lo spazio da cui viene proclamata la Parola di Dio. È un punto d’ascolto, un simbolo che invita la comunità a raccogliersi per accogliere il messaggio evangelico". Don Claudio aveva espresso il desiderio di un ambone adeguato. L’attuale struttura, infatti, è costituita solo da un leggio poco visibile. A rendere possibile la realizzazione è stato l’intervento delle sorelle Umbertina e Camilla Galimberti, che hanno deciso di donare alla parrocchia un ambone costruito dal cognato Giorgio. Sara Giudici