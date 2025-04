Alto Varesotto, il Lago Maggiore parlerà straniero

"Per il lago ci aspettiamo un ponte abbastanza buono. Nelle altre località, invece, l’avvicinamento a Pasqua e al 25 aprile è stato piuttosto tranquillo". Sono previsioni – precisa Frederick Venturi, presidente di Federalberghi Varese – "perché un bilancio preciso, come associazione, lo faremo solo a consuntivo". Per Pasqua la partita è di fatto chiusa, mentre per i ponti del 25 aprile e del primo maggio c’è ancora margine. Le prenotazioni negli alberghi della provincia offrono già un’indicazione delle località turistiche più gettonate per le festività. "Il Lago Maggiore è sicuramente la zona più gettonata – dichiara Vanturi –. Tutte le località della parte alta, in particolare Luino". A scegliere l’Alto Varesotto per il weekend di Pasqua e Pasquetta "sono più gli stranieri degli italiani", spiega il presidente dell’associazione che rappresenta le strutture ricettive della provincia. "è un trend consolidato anche se quest’anno i tedeschi, solitamente molto presenti, latitano un po’. Forse avvertono anche loro gli effetti della crisi. Ci sono francesi, gli americani erano tornati, ora bisogna vedere cosa accade con la svalutazione del dollaro". L.B.