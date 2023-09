Allarme Truffe Bancomat, Attenzione a Como!

Allarme truffe bancomat in provincia di Como. A lanciarlo è la Polizia postale che nelle ultime settimane ha registrato una decina di denunce, con modalità molto simili tra loro. I truffatori intercettano la tessera quando viene spedita dalla banca e se ne impossessano, poi chiamano il malcapitato fingendosi funzionari delle Poste spiegando di non riuscire a completare il recapito. Carpita la sua fiducia si fanno dire il codice pin, spiegando che entro breve provvederanno a spedire la tessera mentre in realtà con la nuova carta procedono a prelievi ravvicinati che in alcuni casi hanno causato danni di alcune migliaia di euro. Il consiglio della Polizia è di non rivelare mai il proprio codice personale e avvisare al più presto il proprio istituto di credito.