"Aiuti per la Romagna" Così la truffa va a segno

I truffatori hanno “aggiornato“ il copione: l’altro giorno a Bardello sono riusciti nel raggiro fingendosi incaricati di raccogliere aiuti per le popolazioni alluvionate in Romagna. Come all’epoca del Covid individui senza scrupoli si erano subito trasformati in falsi infermieri e medici per tamponi a domicilio, ora è il dramma dell’alluvione ad offrire ai malviventi l’occasione per mettere a segno i loro colpi a danno di anziani. A Bardello dunque un uomo si è presentato a un’anziana spacciandosi per un incaricato del Comune, mandato per raccogliere aiuti in oggetti d’oro. Purtroppo il colpo è riuscito e nel territorio c’è un nuovo campanello d’allarme: fare attenzione non più solo ai falsi addetti di acqua e gas, ai falsi nipoti con finti incidenti ma anche a chi si presenta chiedendo contributi per aiutare gli alluvionati. L’altra sera in Comune a Biandronno si è svolto un incontro per la prevenzione delle truffe con il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello che ha ricordato l’importanza del vademecum predisposto dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, da diffondere il più possibile, coinvolgendo anche le scuole.

R.F.