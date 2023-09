Aiuti alle società dilettantistiche dai negozianti

Avanti con le iniziative di Confcommercio Magenta e Castano Primo. Ha appena preso avvio in concomitanza con la "Settimana europea dello sport", che si concluderà il 6 ottobre, una bella iniziativa che diverse attività commerciali associate della città di Castano Primo hanno inteso realizzare, con il sostegno della Associazione e il patrocinio del Comune di Castano Primo, a beneficio della cittadinanza, dei visitatori che si recheranno in città e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche. Ecco i negozi aderenti: Chicce di salute (Piazza Mazzini), bar Impero (Piazza Mazzini), tutto per la casa (C.so S. Rocco), la bottega delle cialde (C.so S. Rocco), ottica Ongaro (C.so S. Rocco), Fotoshop 2 g 29 (Via San Gerolamo), Cristallerie Panda (Via per Buscate), Canziani Moda (C.so Martiri Patrioti), Stand 2000 (Via Acerbi), Pizzeria La ruota (Via S. Antonio). Oltre a garantire esclusive opportunità ed attenzioni alla clientela nel corso di queste settimane e fornire informazioni circa l’evento "Settimana dello Sport" a coloro che si recheranno in città, hanno concretamente sostenuto delle Associazioni Sportive Dilettantistiche Locali indirizzando loro veri e propri aiuti anche di natura economica, tra le quali: Società Sportiva Karate Castano Primo JKS, Associazione Sportiva Arcieri della Rocca, ASD Amici dello Sport Podistica Castanese, Circolo Scacchistico Cavalli & Segugi, ASD Arca Sporting Club. "Quanto abbiamo realizzato con il contributo fondamentale delle nostre preziose Attività Associate – rilevano il presidente dell’Associazione, Luigi Alemani e il Direttore Confcommercio, Simone Ganzebi (nella foto) – è la fattiva dimostrazione di quanto il tessuto commerciale locale, in commistione con la nostra Organizzazione e gli interventi posti in atto dalla Amministrazione Comunale possano far bene al territorio valorizzandolo e indirizzando aiuti alle Associazioni per fare squadra. Ch.S.