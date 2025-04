Aiuti ai giovani ricercatori. All’Insubria arrivano i fondi dal Ministero dell’Università

All’Università dell’Insubria di Varese–Como un finanziamento complessivo di 436.000 euro in arrivo dal Ministero dell’Università e della ricerca, Mur, nell’ambito del bando dedicato all’assunzione di giovani ricercatori post-dottorato: un contributo alla formazione e al sostegno di giovani talenti. L’iniziativa rientra nel Decreto numero 47 del 20 febbraio 2025 previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, Pnrr, e in particolare nella Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”. L’obiettivo è sostenere progetti innovativi proposti da giovani studiosi, contribuendo allo sviluppo del settore scientifico e al rafforzamento dell’innovazione. Nello specifico all’Università dell’Insubria guidata da Maria Pierro (nella foto) sono state assegnate 4 borse di ricerca da 109.000 euro ciascuna, destinate a giovani ricercatori post-dottorato che saranno coinvolti in progetti di ricerca innovativi. Questa importante opportunità riflette l’impegno dell’ateneo nel promuovere l’internazionalizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica, contribuendo alla formazione di giovani talenti. Il finanziamento è destinato a sostenere ricercatori che abbiano completato il dottorato e che abbiano svolto almeno 3 mesi di ricerca all’estero, segnando un passo importante nel rafforzamento della competitività dell’Insubria a livello nazionale e internazionale. "I progetti vincitori riguardano settori diversi: dagli studi su diritto e religione alla letteratura italiana contemporanea, dalla neuropsichiatria infantile alla fisiologia di neurotrasportatori, e saranno sviluppati in quattro diversi Dipartimenti dell’ateneo, due con sede a Varese e due con sede a Como. - ha spiegato il professor Loredano Pollegioni, delegato della rettrice alla Ricerca e Innovazione tecnologica -. Siamo orgogliosi di essere stati tra gli atenei italiani più virtuosi e ciò si collega con gli apprezzabili risultati ottenuti da inizio anno dall’Insubria su bandi di ricerca competitiva: due vincitrici del bando giovani di Fondazione Cariplo, un vincitore Fis2 italiano e un Marie Curie europeo".

Il bando è parte di un finanziamento complessivo di 37,5 milioni di euro destinati a 369 posizioni contrattuali in università e enti di ricerca in tutta Italia, un’opportunità fondamentale per l’ingresso dei giovani talenti nel mondo accademico e professionale. Sono 42 i giovani ricercatori che potranno essere assunti nelle università lombarde con contratti di ricerca grazie al finanziamento di 4.475.000 euro da parte del Mur.

Ros. Fo.