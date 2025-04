Addio a Senaldi. Una vita per la Dc

Si svolgeranno oggi pomeriggio alle 14,30 nella basilica di Santa Maria Assunta a Gallarate i funerali di Carlo Senaldi (nella foto), scomparso a 83 anni nella notte di sabato 19 aprile, era malato da alcuni mesi ma fino all’ultimo ha continuato il suo impegno in ambito civico. Senaldi è stato una figura di spicco nella politica gallaratese e varesina, dalle grandi doti umane, esponente storico della Democrazia Cristiana, capace di trasmettere la passione per la politica ai giovani che si avvicinavano al partito.

Laureato in Scienze economiche e commerciali e avviato alla professione di commercialista, entrò alla Camera dei deputati nel 1983, rieletto nel 1987 e restando a Montecitorio fino al 1992. In quegli anni sedette nella VI Commissione Finanze e ricoprì l’incarico di Sottosegretario di Stato ai Trasporti (1987 1988) e successivamente alle Finanze (1988 1992) nei governi De Mita e Andreotti. Dopo lo scioglimento della Dc si impegnò nel rilancio dell’area cattolico moderata, rifondando il partito, diventandone presidente nel 2002.

Profondo il cordoglio in città, tra i politici che lo hanno ricordato, l’ex sindaco e senatore Andrea Buffoni, ha detto "Tra me e Carlo Senaldi un connubio di lunghissima data, da avversari leali che si rispettavano". Buffoni (PSI) e Senaldi si ritrovarono alleati nell’amministrazione comunale guidata proprio da Buffoni, sindaco, e Senaldi assessore. Per l’ex presidente del consiglio comunale Donato Lozito "Se ne va un pezzo di storia personale, di attività politica e della città". Oggi pomeriggio i funerali in basilica.

