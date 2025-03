"A Saronno una stazione più sicura"

Un primo impatto positivo con Saronno nonostante l’arrivo in un giorno di pioggia. Il commissario prefettizio Antonella Scolamiero (nella foto), nominata dopo le dimissioni di 17 consiglieri e del sindaco Augusto Airoldi, ha espresso apprezzamento per la città e la comunità. "Ho trovato una realtà seria, accogliente e inclusiva. Una bella città, anche ordinata. Resteremo tre mesi per gestire l’ordinario e accompagnare il Comune fino alle elezioni, previste tra fine maggio e inizio giugno. Non ci sono ancora certezze sulla data, ma vogliamo sfruttare al massimo il tempo a disposizione".

Durante un incontro con la stampa, affiancata da Federica Crupi, vicecapo di Gabinetto in Prefettura a Varese e vicecommissario, Scolamiero ha sottolineato il lavoro svolto sul bilancio comunale. "Siamo partiti dall’approvazione del bilancio di previsione. C’erano diverse attività in sospeso, non era più possibile rinviale. Non abbiamo apportato grandi modifiche, era fondamentale che il bilancio venisse approvato". Un focus particolare è stato posto sulla gestione amministrativa e sulla sicurezza. "Il Comune è una macchina che deve continuare a funzionare. In questi mesi vogliamo sistemare regolamenti rimasti in sospeso da troppo tempo e affrontare criticità come la sicurezza nella zona della stazione. Ho vissuto in prima persona una situazione poco edificante. Stiamo già lavorando per migliorare il sottopassaggio ed esaminando i verbali del comitato per capire quali interventi siano attuabili".

Infine un aneddoto: "Non mangiavo gli amaretti da quando ero piccola. Li ho visti in un bar e li ho presi. La sera li ho assaggiati con amici e li ho trovati molto buoni".

Sara Giudici