A pochi giorni dalle urne bagarre sulla ex discarica

A pochi giorni dal voto per le elezioni amministrative, a Cerro Maggiore le due liste in campo si danno battaglia sulla ex discarica. A sollevare il polverone un comunicato stampa diffuso da Roberta C’è, candidata della lista civica di centrosinistra bene Comune. Nel documento si contesta la bozza di protocollo d’intesa che la sindaca uscente, Nuccia Berra (l’altra candidata), avrebbe approvato con la proprietà della discarica Baraggia. "Purtroppo il documento venduto come "pietra tombale sulla discarica" è invece di un tentativo di riapertura della discarica camuffato da recupero ambientale... Il progetto prevede il riempimento del buco con materiali inerti contaminati anziché con sola terra e rocce di scavo come da accordo". Replica l’attuale maggioranza: "Abbiamo intrapreso una grande battaglia giudiziaria condotta in piena solitudine da Cerro Maggiore e Rescaldina che ci ha visto quasi sempre vincenti. Qualora dovesse essere modificata la riapertura della discarica sarebbe inarrestabile, sempre perchè l’accordo di programma non c’è più. Per questo abbiamo voluto sottoscrivere un protocollo d’intesa che mette i paletti al riempimento e la parola fine alla discarica più grande d’Europa".