A Bareggio Linda Colombo tenta il bis al primo turno

Cinque candidati per due poltrone, sono quelle da sindaco in palio nelle elezioni amministrative di domenica e lunedì a Bareggio e Cisliano. A Bareggio i favori dei pronostici sono apertamente per il sindaco uscente Linda Colombo che questa volta potrebbe anche essere eletta senza bisogno di un ballottaggio. La Colombo è sostenuta dal centrodestra (FdI, Lega Nord e FI tutti con una loro lista), da una civica collegata alla stessa Colombo e dalla lista di Bareggio nel cuore che 5 anni fa gareggiò contro di lei al ballottaggio. Gli avversari sono Lorenzo Zanzottera (Pd, Sinistra Ecologisti, Verdi e Civica) e Davide Casorati, sostenuto da Terzo Polo e da alcune liste civiche locali. A Cisliano il sindaco Durè lascia per fine mandato e la sua lista candida la capogruppo Ilaria Mora. Per mancanza di avversari politici è stata presentata dallo stesso gruppo di governo una seconda lista (candidato Michelangelo Tranchese), per evitare il commissariamento nel caso in cui Ilaria Mora non ottenga il 50% dei consensi.G.Ch.