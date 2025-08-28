Rap, hip-hop e sport: Varese si accende con Rock The Jungle

Varese – L’appuntamento è con la musica, ma anche con la solidarietà. Torna anche quest’anno “Rock the Jungle”, evento musicale benefico ideato dalla squadra di football americano dei Gorillas Varese nel 2016 per raccogliere fondi a sostegno dei giovani sportivi in difficoltà. Con la direzione artistica dell’associazione Black & Blue la manifestazione si articola in due giornate tra sport, musica e cucina. Si parte domenica dalle 16 all’Arena Estate dei Giardini Estensi. Presso lo stand dei Gorillas alcuni componenti della squadra introdurranno gli interessati al football americano con dimostrazioni pratiche. Alle 16.30 laboratorio di musica rap (scrittura testi, produzione, dj) a cura di Fabio Kaso, poi una tavola rotonda con artisti hip hop locali, scrittori e giornalisti a ingresso libero. Alle 21 la proiezione del film “L’odio” in collaborazione con Filmstudio 90 (biglietto 3,50 euro).

Si continua poi il weekend successivo: domenica 7 settembre l’appuntamento è al campo “Jungle Field” di via Sette Termini. Sarà festa per tutto il giorno con l’apertura dello stand gastronomico dalle 12 e l’inizio della musica live alle 19. Sul palco saliranno giovani rapper e dj della crew Big Bang Family + Nx dalla Svizzera italiana, seguiti dal collettivo Mofos dei tre varesotti Habanero, Don Pexo e Madd Paloma. Quindi il gran finale che vedrà prima la performance degli Otierre, storico gruppo musicale rap italiano nato a Varese a inizio anni Novanta e poi l’esibizione del rapper Tormento, voce dei Sottotono e in gara allo scorso Festival di Sanremo con Shablo, Guè e Joshua. La serata è a ingresso libero. L’evento è organizzato da Black & Blue e associazione Gorillas Football, in partenariato con il Comune di Varese.