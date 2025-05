Da Laveno Mombello all’Eremo di Santa Caterina del Sasso in battello: al via il collegamento diretto

Laveno Mombello (Varese) – Domenica partirà il nuovo collegamento diretto via lago tra Laveno Mombello e Santa Caterina del Sasso. Il servizio prevede la possibilità di raggiungere l’eremo in circa 20 minuti di navigazione da Laveno Mombello rispetto all’attuale collegamento che individua lo scalo di Stresa, sulla sponda piemontese, come unico hub di partenza verso Santa Caterina.

È Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese e della Fondazione Varese Welcome, ad annunciare la novità. «Il collegamento tra Laveno e Santa Caterina rappresenta solo l’inizio: una prima tratta sperimentale, frutto della collaborazione avviata con Comuni, Provincia di Varese, proprietaria dell’Eremo di Santa Caterina, e Gestione Governativa Navigazione Laghi. Una prima tappa che inaugura un percorso ambizioso per valorizzare il nostro patrimonio e creare nuove opportunità per il territorio».

Soddisfazione anche da parte del gestore governativo di Navigazione Laghi Pietro Marrapodi. «Abbiamo lavorato per una programmazione oraria della stagione 2025 - che auspichiamo poter consolidare e migliorare negli anni prossimi - che fosse maggiormente rispondente alle esigenze di mobilità di cittadini e turisti». Le corse circoleranno tutte le domeniche fino al 14 settembre, con tre collegamenti diretti pomeridiani da Laveno per raggiungere l’Eremo di Santa Caterina (e altrettante corse al ritorno). Dopo la prima stagione si valuterà se far diventare il collegamento definitivo.