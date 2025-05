Milano Comics&Games 2025: due giorni tra fumetti, giochi e super ospiti. Quando e dove

Busto Arsizio (Varese), 6 maggio 2025 - Fumetti, anime e manga. Ma anche videogiochi, giochi da tavolo e cosplay. E ancora, ospiti speciali tra star del web, della tv e della musica. Siete pronti per un fine settimana di divertimento immersi in un universo pop pieno di novità? Sabato 10 e domenica 11 maggio, a Malpensa Fiere torna Milano Comics&Games.

La manifestazione si estende su tre padiglioni distribuiti su due piani, con ampie aree esterne tematiche che ospitano centinaia di espositori, attività e show. Un evento pensato per tutta la famiglia, in cui generazioni diverse possono condividere passioni comuni in un ambiente

Il Padiglione Gaming

Quest’anno, grande attenzione al Padiglione Gaming, ovvero un’area riservata all’intrattenimento, con tornei competitivi di videogiochi, sessioni di gioco di ruolo dal vivo e match di carte collezionabili. Il momento del gioco è fondamentale nelle nostre vite, anche superata l’età adolescenziale, per questo - da oltre dieci anni - Fiere Del Fumetto si impegna a creare un’esperienza ludica e formativa per accogliere appassionati e per incuriosire persone di ogni genere ed età. Giocando si stimola la creatività, viene favorito l'apprendimento, si sviluppano abilità sociali ed emotive, e si contribuisce al benessere fisico e mentale.

A Milano Comics&Games, dunque, ci saranno postazioni PC e console pronte per tornei mozzafiato, tra cui EA FC 25, Fornite e Tekken 8 e sessioni di gioco libero con i titoli più amati del momento. Si potrà assistere a match competitivi di alto livello, scoprire le ultime novità del settore e connettersi con vivaci community di appassionati.

Ma non finisce qui: si potranno trovare anche cabinati arcade originali presentati dal team di Arcade Story, protagonisti di Videogame Hunters, la prima serie factual dedicata al mondo dei videogiochi trasmessa su DMAX, l’area Brick Attack, ovvero lo spazio organizzato da Fotografia Costruttiva ETS dedicato ai mattoncini, i coinvolgenti giochi da tavolo messi a disposizione da Board Game Social Club, le esperienze immersive di realtà virtuale e, per la prima volta a Milano Comics&Games, ci sarà un focus speciale sul famosissimo gioco di carte e fenomeno globale “Magic: The Gathering”, grazie al circuito itinerante Mana Doom che proporrà due giorni di magici duelli.

Gli ospiti

Tra le chicche del weekend, non potevano mancare due star del web: Ciccio Gamer89, nome d'arte del poliedrico Mirko Alessandrini, con tre milioni e mezzo di iscritti al suo canale YouTube e noto per la sua capacità di spaziare tra contenuti culinari, coinvolgenti gameplay e momenti di vita quotidiana. Per conoscerlo, basterà recarsi domenica al suo stand per un esclusivo meet & greet, con possibilità di scattare foto e ricevere autografi.

L’altro ospite, sempre domenica, sarà Federic, un vero e proprio self-made man del web che dal 2012 ha un canale YouTube interamente dedicato al mondo Pokémon, costruendo così una solida community di oltre 800.000 follower grazie ai suoi unboxing, spacchettamenti, analisi dettagliate ed aste online, diventando punto di riferimento per tutti i collezionisti di carte Pokémon.

Sul palco principale si alterneranno ospiti d'eccezione come Max Giusti, Marcello Cesena, Ruggero de I Timidi e la mitica Cristina D’Avena.

Grande spazio anche per le Cosplay Singers – Denise Misseri, Francesca Daprati ed Elisabetta Cavalli, voci italiane ufficiali dell’anime “Mermaid Melody” – e per le celebri cosplayer Tessa Crownster e Yuriko Tiger.

Non mancheranno figure di spicco del doppiaggio come Giulia Maniglio e Valentina Pallavicino, mentre per gli appassionati di kpop, nell’area dedicata, ci saranno influencer Ropi Oppa e Asleepie. Artista di punta di questa edizione sarà il fumettista Stefano Babini.

Giorni e orari

Appuntamento il 10 e 11 maggio 2025 a Malpensa Fiere, Busto Arsizio (VA).

Sabato 10 maggio: 10.00 – 21.00

Domenica 11 maggio: 10.00 – 19.00

Biglietti

Online: €12,00 (+ commissioni)

Abbonamento 2 giorni: €20,00 (+ commissioni)

In cassa: €16,00

Ingresso gratuito fino a 6 anni non compiuti

Come arrivare

IN AUTO – Autostrada A8 Milano - Varese. Parcheggio auto gratuito.

​IN TRENO – Ferrovie dello Stato – FFSS a 3 km; TRENORD a 4 km. Navetta gratuita da stazioni. Ogni 30' da Stazione Nord e Stazione FS Busto Arsizio per Malpensa Fiere e ritorno.

​IN AUTOBUS – Linea urbana 11. Fermata quartiere S. Anna. Dalla rotonda 100 metri a piedi per Malpensa Fiere.