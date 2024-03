Serie A1 femminile. Busto cede a Chieri, playoff addio. Casalmaggiore ferma Milano

Seconda sconfitta consecutiva per l’UYBA Volley Busto Arsizio che dice matematicamente addio alle residue speranze di qualificarsi per i playoff scudetto. Le farfalle non sono riuscite a riscattarsi in casa contro la Reale Mutua Fenera Chieri. Il match della decima giornata del girone di ritorno di serie A1, giocato al PalaBorsani di Castellanza, visto che l’E-Work Arena è riservata in questi giorni alla boxe, non è mai stato in equilibrio, con le ospiti che in attesa di giocarsi la finale di CEV Cup hanno dominato grazie a 18 punti di Kaja Grobelna.

UYBA BUSTO ARSIZIO-REALE MUTUA FENERA CHIERI 0-3 (19-25, 23-25, 20-25)

Nel derby lombardo sconfitta al tie-brak per Milano in casa di Casalmaggiore. Inutili i 36 punti di Egonu che ha anche sbagliato il servizio che ha chiuso i conti.

TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE-ALLIANZ VERO MILANO 3-2 (25-18, 17-25, 25-21, 23-25, 15-13).

Andrea Gussoni