L’emergente Ruggeri trionfa in Egitto

Secondo successo stagionale sul circuito ITF per Samuel Vincent Ruggeri. Il bergamasco, testa di serie numero 1 del tabellone nel 15 mila dollari di Sharm El Sheik (cemento), ha superato in finale il georgiano Saba Purtseladze per 64, 76(2) e doppia il titolo conquistato nel marzo scorso, curiosamente sempre nella località egiziana. Ruggeri ha mostrato buona tenuta per tutto il torneo, lasciando per strada appena un set in cinque incontri. Il suo è un successo importante, arrivato dopo due finali giocate e perdute nel corso di questa stagione a Padova e Cattolica: servirà a puntellare l’attuale classifica mondiale, in cui occupa il numero 364 della classifica mondiale, perchè da qui alla fine del mese, il 21enne di Albino dovrà scartare i punti di una vittoria e una semifinale conquistati l’anno passato in Egitto. Silvio De Sanctis