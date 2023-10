Il Sant’Angelo Lodigiano del nuovo tecnico Palo espugna il campo dell’Aglianese e risale la china

Importante vittoria esterna di misura del Sant’Angelo del nuovo tecnico Antonio Palo (foto) che ha superato l’ostica Aglianese. I rossoneri hanno disputato un ottimo match mettendo in campo tanta determinazione e voglia di vincere, ingredienti che hanno permesso di avere la meglio su una squadra molto forte composta da elementi di categoria superiore reduce fra l’altro dal cambio tecnico. La gara è stata divertente e combattuta con i barasini che hanno messo in pratica sin dai primi minuti di gioco i dettami del nuovo tecnico Palo subentrato a metà settimana all’esonerato Achille Mazzoleni. La rete che ha deciso l’incontro è stata realizzata dal bomber Gobbi che ha fatto esplodere di gioia i supporter lodigiani presenti in questa lunghissima trasferta in provincia di Pistoia. Tre punti pesantissimi che consentono di salire a quota 6 punti e sopratutto migliorare una classifica che causa le ultime battute d’arresto si stava facendo preoccupante. Il Sant’Angelo tornerà in campo domenica in casa col Carpi. Raffaele Sisti