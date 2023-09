Doppietta di Odenthal. Il Como la ribalta sul gong

Il Como vince a 15 secondi dalla fine, in rimonta, con un gran gol di Odenthal, dopo una faticosa partita contro una propositiva Ternana. Brutta partita all’inizio, ci vogliono ben 16 minuti per vedere un tiro in porta, quando Gabrielloni serve in verticale Cutrone al limite, il suo tiro fuori di poco.

A sorpresa la Ternana al 29’ segna, Corrado da sinistra va sul fondo e crossa a fil di porta, Semper esce per smanacciare la palla ma non ci riesce, alle sue spalle arriva Luperini che in spaccata alta colpisce e mette in rete. Ma Collu dopo un consulto al Var di 4 minuti decide di annullare, per un fallo di mano di Favilli a inizio azione.

La ripresa inizia con un brillante Iovine, che mette in mezzo un bel pallone per Cutrone che mette di poco alto di testa. Ma la Ternana va vicina al vantaggio al 5’, il solito Corrado a sinistra mette lungo sul secondo palo, dove arriva in corsa Casasola, che prende la base del palo, alla sinistra di Semper.

La Ternana sempre pericolosa al 9’, con Falletti che trova Favilli a centro area, la girata dell’attaccante sfiora l’incrocio dei pali. Semper deve intervenire al 27’ su un gran tiro da fuori area di Pyythia.

È il preludio al vantaggio degli umbri: sempre Pyythia trova un rasoterra che taglia la difesa lariana, Raimondo sguscia fra Barba e Odenthal e di piatto batte Semper.

Il Como pareggia quasi subito, al 32’, numero di Chajia sulla destra, pallone morbido in area, per Odenthal che di testa non perdona.

La partita sembra finita, ma Kone s’inventa un passaggio maradoniano in area: Odenthal stoppa di petto e di destro al volo insacca.