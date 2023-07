Colpo Vanoli A Cremona Nathan Adrian

Una Vanoli Cremona di qualità. In poche ore la squadra lombarda prova il salto di qualità, con il GM Andrea Conti impegnato a far quadrare il roster per il ritorno nella massima serie ed allestire una squadra competitiva. Il grande colpo porta il nome di Nathan Adrian.

Ala forte, una stagione interlocutoria in Serie A con Brindisi, quindi il titolo di mvp di A2 con Forlì. Per lui 15,6 punti di media e 6,6 rimbalzi nella serie cadetta: mano educata, fisico importante, talento riconosciuto da tutti.

"Sono molto carico e motivato per questo mio ritorno in Serie A e sono molto contento di poterlo fare con la maglia della Vanoli Cremona. Non vedo l’ora di incontrare i nuovi compagni e di iniziare la stagione" sono le sue prime parole da giocatore di Cremona. Adrian si inserisce in un roster sempre più completo. Bone, da Fort Wayne, gestirà il pallone supportato da De Negri. In guardia l’esperto McCullough dal Darussafaka e il confermato Lacey, quindi Pecchia e Piccoli a completare il reparto esterni. In ala forte, con l’ex Brindisi ci sarà Paul Eboua, in centro Zanotti chiude i cinque italiani obbligatori. Manca il pivot titolare, e i rumors portano a Grant Golden.

Seguito inzialmente da Derthona, il giocatore è reduce da una stagione disputata in G League con i Grand Rapids Gold con medie da 17 punti ed 11 rimbalzi a partita. Potrebbe essere il nome giusto per definire i 12 agli ordini di Demis Cavina in vista della prossima stagione.

Alessandro Luigi Maggi