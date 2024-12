Paolo Latella pubblica 'Il Pozzo di Giuda': nuovo thriller con Alessandro Franco

Settimo libro pubblicato per il docente di informatica dell’istituto Bassi di Lodi, Paolo Latella. L’insegnante ha pubblicato il volume “Il Pozzo di Giuda”, romanzo che è il sequel de “L’Indagine” pubblicato a novembre 2023. Si narrano le vicende dell’avvocato Alessandro Franco che sta indagando su alcuni omicidi avvenuti a Lodi e a Reggio Calabria. "È un viaggio misterioso tra le debolezze dell’essere umano, una lotta tra il bene e il male, tra la verità e la menzogna, tra rimpianti e rimorsi – spiega l’autore –. Alessandro combatterà contro sé stesso cercando la soluzione tra le pieghe del tempo". "Ho scritto – aggiunge – un nuovo romanzo noir, un thriller, tra leggende che diventano pericolose realtà e scomode verità tra i sotterranei della Lodi Murata, un luogo misterioso, un vero e proprio labirinto di strade e passaggi, a cui pochi hanno avuto accesso nel corso dei secoli; tra le stanze del Castello di Palizzi, il Borgo di Pietrapennata e lo Stretto di Messina, località situate a sud della Calabria". Alessandro Franco è un avvocato con un’esperienza ultraventennale in materia di delitti informatici e di cybercrime; consulente giuridico del ministero della Giustizia, gli vengono affidati casi difficili e misteriosi da risolvere, è anche un esperto di storia antica, ha origini nobili, un suo antenato Giovanni Franco di Calabria era un cavaliere dell’Ordine dei Templari, che partecipò alla terza crociata. Vive con la sua compagna Lorena Gori, giornalista e blogger. La moglie Giulia nel 2002 scomparve misteriosamente e il corpo non fu mai trovato. I suoi figli ormai adulti, vivono a Milano. Ha un appartamento a Lodi, dove soggiorna quando si trova in Lombardia per lavoro.

Nel Castello di Palizzi dove ha la residenza, abita anche l’avvocato Mark McGregor, un fedele collaboratore e mentore di Alessandro. Dopo la morte dei genitori, Mark divenne un punto di riferimento fondamentale nella sua vita. L’avvocato McGregor si era trasferito a Reggio Calabria per seguire la sua amata, la contessa Margherita Checco, conosciuta durante un viaggio di lavoro in Francia. Il suo studio legale specializzato in diritto internazionale si trovava sul corso Garibaldi nel capoluogo reggino. Tuttavia, dopo la morte della moglie, decise di chiudere lo studio e trasferirsi nel Castello di Palizzi per seguire solo gli interessi della famiglia Franco di Calabria. Mark invece è nato in Scozia, a Drumnadrochit un paese situato sulla sponda occidentale del lago di Loch Ness. Un McGregor era stato compagno d’armi nella terza crociata insieme all’antenato di Alessandro, Giovanni Franco di Calabria, entrambi erano Cavalieri dell’Ordine dei Templari. Questa amicizia si è tramandata nei secoli tra le due famiglie. Mark si dedica agli affari della famiglia Franco da moltissimi anni, come fece suo padre, suo nonno e i suoi antenati. Oltre a essere un prezioso supporto nelle indagini, è anche il responsabile della sicurezza del Castello. La sua presenza costante garantisce la protezione di Alessandro e di tutti gli occupanti della dimora. All’interno della maestosa struttura risiede anche un’altra famiglia, i Morabito, che da molto tempo presta servizio nel Castello di Palizzi. Il romanzo scritto da Latella ruota attorno a questi elementi e terrà il lettore con il fiato sospeso. Paolo Latella, in precedenza, aveva pubblicato “Pensieri volanti e sentimenti correnti” (2011), “Il Php e i file di testo” (2013)(gratuito), “Il Libro Nero della Scuola Italiana” (2014), “Il Php e MySqli” manuale con esercizi completi (2023) (gratuito), “L’indagine” dell’avvocato Alessandro Franco di Calabria (2023) e “Il matrimonio di mio fratello Diego” (2024)