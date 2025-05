Nel nome della coraggiosa Angela . La festa dedicata ai piccoli guerrieri che seguono la "Scuola in ospedale"

Appuntamento venerdì 23 maggio alle 11, nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Maggiore di Lodi. L’incontro è organizzato dal Liceo Statale “Maffeo Vegio”, polo regionale per la Scuola in Ospedale e l’Istruzione domiciliare, in occasione della conclusione dell’anno scolastico, A partecipare saranno gli attori comici Filippo Caccamo e Paolino Boffi che proporranno, per l’occasione, un momento di intrattenimento e di festa dedicato ai degenti, bambini e ragazzi, fino ai 17 anni, con distribuzione di omaggi a cura dell’Associazione Angela Boffi.

La onlus è nata nel nome della piccola Sara, morta per un neuroblastoma dopo un anno e mezzo di lunga battaglia contro la malattia. "Il suo cuoricino si è spento, ma il nostro grande amore rimarrà scolpito per SEMPRE", dicono i genitori, che in suo nome hanno dato vita a questa associazione per dare un futuro - grazie alla ricerca - a bambini ("i piccoli guerrieri", li chiamano) con la stessa malattia di Sara. "Per far si che sempre meno bambini possano lasciare le loro vite per questo terribile male".

L’offerta formativa della “Scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare“ contribuisce a tutelare e coniugare due diritti costituzionalmente garantiti: quello alla salute e quello all’istruzione, rivolti agli alunni in difficoltà, perchè malati. Tale intervento educativo si colloca nella cornice più ampia di azioni mirate a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, nonché a facilitare il reinserimento nel contesto scolastico tradizionale.

Il docente in ospedale, oltre a essere un “ponte” tra la famiglia e la struttura di ricovero, ha anche il delicato compito di promuovere il diritto all’istruzione in un contesto così delicato e complesso.

La Scuola in Ospedale, nata da un’esperienza episodica sulla base della disponibilità e volontà di singoli operatori e istituzioni, nel tempo è diventata una struttura con una sua precisa identità. Oggi è diffusa in tutti gli ordini e gradi di scuola e nei principali ospedali e reparti pediatrici del territorio nazionale.

L’Istituto scolastico “Maffeo Vegio” è scuola polo regionale, individuata dall’Ufficio scolastico regionale.

Tra le sue funzioni ha quella di “sportello informativo” sul territorio della scuola ospedaliera e dell’istruzione domiciliare; quindi, di supportare nel formare le scuole. È anche affidataria delle dotazioni tecnologiche per l’istruzione domiciliare ed è incaricata della gestione amministrativo-contabile delle risorse, della raccolta e analisi dei bisogni formativi e dei dati e degli interventi delle sezioni ospedaliere della propria Regione.