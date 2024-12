Magia delle feste a Lodi: eventi natalizi e sorprese per grandi e piccini

È ancora ricco di sorprese il cartellone “Magia delle feste” predisposto dal Comune di Lodi per le festività di Natale. La grande novità dell’anno è stata l’arrivo in piazza della Vittoria, in occasione della festa di Santa Lucia, del villaggio con le tipiche casette di legno. Ma a favore di residenti e visitatori sono stati riproposti anche il trenino, le giostre, spettacoli, laboratori per bambini e concerti in diversi luoghi del capoluogo.

Tra gli eventi ancora da vivere “Magia delle feste” propone oggi, dalle 10 alle 18, il “Santa Claus bus”: i bambini potranno consegnare letterine di Natale (ritirabili nelle farmacie comunali) da far arrivare direttamente a Babbo Natale. Venerdì alle 20,45 invece, al teatro Alle Vigne, viene proposto “Lo Schiaccianoci” con l’International Ballet Company Italia. Sabato e domenica giornate ricche in cui, tanto per iniziare, ci saranno (su prenotazione) visite guidate allo Spazio Giuliano Mauri, in Palazzo Barni (biglietto a 8 euro).

Sabato alle 10, in biblioteca, il laboratorio per bambini dai 6 ai 9 anni “Santa’s Lantern Parade”; alle 11, sotto i portici del Broletto il concerto “Tu scendi dalle stelle” del Coro Polifonico Laudense diretto dal maestro Matteo Quattrini. Vengono eseguite le canzoni di Natale della tradizione popolare italiana e internazionale; alle 16, in biblioteca, lettura animata di storie e filastrocche per bambini dai 4 agli 8 anni; alla stessa ora ci sarà il concerto-sfilata per le vie del centro del Corpo bandistico di Lodi; e per finire alle 20,45 nella Sala concerti dell’ Accademia Gerundia, va in scena “Incanto delle feste”, canzoni natalizie per voci soliste.

Domenica invece dalle 10, con ritrovo al Bar Bricchi di viale Piacenza 39, “Pedalata di Babbo Natale” con biciclette addobbate e abiti natalizi e beneficenza a favore di Abio (Associazione per il bambino in ospedale). Quota minima di adesione 10 euro (bambini gratis). Dalle 15 alle 22 musica, vin brulé ed ultimi regali in via Maddalena 30 con l’associazione “Argine”. Dalle 16 “Aspettando il Natale in Provincia”: visite guidate agli ex Conventi di San Cristoforo e San Domenico e dalle 17 concerto del gruppo vocale Safe & Sound. La vigilia di Natale zampognari per le vie del centro dalle 10.

Il 31 dicembre “Mezzotono a mezzanotte” - festa di Capodanno con spumante e panettone al Teatro alle Vigne dalle 22.15. Il primo gennaio inoltre “Concerto di Capodanno” (prenotazione obbligatoria) nell’ex Convento di San Cristoforo: si esibisce l’orchestra “Infonote” diretta da Serafino Tedesi e col mezzo soprano Giorgia Gazzola. Tra gli appuntamenti finali il laboratorio per bambini dai 4 agli 8 anni “La Befana a piedi nudi”, in biblioteca il 4 gennaio dalle 10 alle 12: saranno realizzate calze per la Befana con materiale di riciclo. Infine domenica 5 alle 17.30 concerto per organo e voce con lo storico organo Serassi a cura dell’Accademia Gerundia nell’ex chiesa di Santa Chiara Nuova.