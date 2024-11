Le medie alla Ada Negri, poi un diploma al linguistico

Alessia Bolzonetti è nata a Lodi il 15 febbraio 2002. È alta un metro e 87 centimetri. Gioca nel ruolo di schiacciatrice. L’infanzia l’ha trascorsa a San Martino in Strada, praticamente alle porte di Lodi, dove ha frequentato le scuole elementari fino al quarto anno. Poi la sua famiglia si è trasferita nel capoluogo e lei ha concluso le scuole elementari alla Pascoli di Lodi di viale Italia angolo via Veneto. Alle medie è stata un’alunna della Ada Megri di via Paolo Gorini. Fino alla fine del secondo anno però, perchè poi si è trasferita per andare a giocare a Modena e così ha concluso la secondaria di primo grado nella città emiliana. Quindi, a Busto Arsizio, ha frequentato i primi due anni del liceo linguistico, concludendo poi il percorso delle superiori nei tre anni successivi a Novara. Ha quindi un diploma in liceo linguistico. Dal punto di vista della carriera ha vestito le maglie del San Martino in Strada, della Properzi Lodi, del Crema, del Modena, della Uyba Busto Arsizio, dalla stagione 2018 alla stagione 2021 della Igor Gorgonzola Novara-Trecate. Nel 2021-2022 e 2022-2023 ha militato in A2 nel San Giovanni in Marignano, formazione della provincia di Rimini, lo scorso anno nella Balducci Macerata, sempre in A2. E la scorsa estate la chiamata della Foppapedretti Bergamo club che vanta un ricchissimo palmares tra cui figurano otto scudetti tricolori, sei Coppe Italia, sei Supercoppe italiane, sette Coppe dei Campioni e una Coppa Cev.