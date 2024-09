La Festa dei Granai. I segreti della Wheat valley

Il 7 settembre, nella sede di Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense, si è conclusa la seconda edizione de “La Festa dei Granai”, accompagnata dalla finale della terza edizione di Pizza Bit Competition. Dopo la pausa estiva, l’evento ha segnato una ripartenza in grande stile per l’azienda, rafforzando il legame con il territorio e celebrando le eccellenze locali. Nata nel 2023, “La Festa dei Granai” celebra il profondo legame di Molino Dallagiovanna con la “Wheat Valley“, cuore della produzione di grano tenero in Italia, e valorizza l’attività degli agricoltori. Tra i momenti clou, la consegna del “Chicco d’Oro“, premio destinato ai migliori produttori di grano: ad aggiudicarselo quest’anno è stata l’azienda agricola Zanardi Fausto per il Grano biscottiero, Mamago di Montanari per il Grano panificabile, la società agricola Botti&C per il Grano di forza e a Silva Giampiero per il Grano taylor. Sul palco la famiglia Dallagiovanna, presente con Pierluigi, Sergio, Sabrina, Stefania, Renza e Paolo, accompagnati da Mattia Casarin di RDS 100% Grandi Successi, gli chef Andrea Mainardi e Daniele Persegani, i maestri pasticceri Iginio Massari e Achille Zoia. Tra i partecipanti, le sindache di Gragnano Trebbiense e Rottofreno, e la presidente dell’associazione “Oltre l’Autismo”, con cui Molino Dallagiovanna collabora da tempo per un progetto inclusivo legato al mondo della pizza. Durante l’evento i partecipanti hanno potuto degustare prodotti locali offerti da aziende del territorio come Caffè Musetti, Cantine 4 Valli, Caseificio Valcolatte e Salumificio San Carlo.

La giornata è stata animata da Pizza Bit Competition, organizzata da Molino Dallagiovanna in collaborazione con Gambero Rosso. Vincitore di questa terza edizione Riccardo Tamburrano, giovane pizzaiolo originario della Puglia ma residente a Pordenone. Ha vinto la competizione con la sua pizza Margherita, ottenendo il titolo di Dallagiovanna Pizza Ambassador 2025 e volto ufficiale dell’azienda per il settore pizza in Italia e all’estero. La gara ha visto la partecipazione di otto finalisti da tutto lo Stivale, valutati da una giuria di esperti, tra cui Renato Bosco e Massimiliano Prete. Fondata nel 1832 a Gragnano Trebbiense da Ernesta Dallagiovanna, l’azienda ha iniziato la sua attività con la commercializzazione dei cereali, espandendosi poi grazie all’acquisto del primo molino a pietra nel 1870 e alla costruzione del primo molino a cilindri nel 1949. Oggi è gestita dalla quinta e sesta generazione della famiglia e continua a essere punto di riferimento nel settore, lavorando 3mila quintali di grano al giorno e stoccando fino a 80mila quintali di farina. Molino Dallagiovanna è da anni sinonimo di eccellenza per selezione di grani, processo unico di lavaggio del grano e macinazione lenta che preserva le qualità organolettiche del chicco. Con oltre 450 varietà di farine, offre soluzioni per panificazione, pasticceria e pizza, esportando in oltre 60 Paesi, con un fatturato che tocca 47 milioni di euro.