Ha studiato alla Laine Theatre Arts e alla Bsmt

Matilde Pellegri, 26 anni, è nata a Barga (in provincia di Lucca) ma è praticamente da sempre residente a Lodi. Dopo aver frequentato tre anni di liceo linguistico, al Maffeo Vegio di Lodi, e il quarto anno a Milano, è stata ammessa alla Laine Theatre Arts, prestigiosa accademia londinese. Nella capitale inglese ha quindi frequentato l’ultimo anno del liceo per poi diplomarsi in Italia da privatista. Quindi ha frequentato poi per due anni la rinomata Bsmt di Bologna, ottenendo un ulteriore importante diploma. Subito dopo per lei sono arrivate le prima chiamate per produzioni importanti: “Mary Poppins“ tra il 2018 e il 2019, “Fame - Saranno Famosi“ sempre nel 2019, e “Tutti parlano di Jamie“ intervallati da tanti altri spettacoli.

Prima di questa ultima tournée che sta per iniziare con l’opera “Anastasia” Matilde Pellegri, dall’ottobre del 2021, aveva fatto parte del musical “Rapunzel” la cui stella era Lorella Cuccarini nel ruolo della matrigna cattiva Gothel. Il ruolo della 26enne lodigiana era stato quello di “Spina” uno dei due fiori che vivono con Rapunzel. Quindi, dalla primavera successiva, aveva riportato in scena “Tutti parlano di Jamie”. Parallelamente Matilde Pellegri si dedica all’insegnamento nella scuola “Il Ramo” dove cura corsi di Musical e ballo moderno.

