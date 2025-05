Gp di Primavera a segno: "Raccolti oltre 4mila euro"

Obiettivo raggiunto per il “Gran Premio di Primavera - 4° Gran Premio di Lodi” promosso dal “Club Clay Regazzoni - Aiutiamo la Paraplegia” accasato alla frazione Cadilana di Corte Palasio. Domenica 4 maggio gli esponenti del sodalizio hanno allestito la manifestazione, che prevedeva una mostra di supercar: in esposizione Ferrari, Porsche, Maserati, Jaguar e molte altre vetture. Il programma della giornata è scattato alle 11 con la celebrazione di una messa dedicata alla memoria di tutti gli amici e i sostenitori scomparsi nel corso degli anni, dalla fondazione del sodalizio avvenuta nel 1993. A seguire la famiglia Regazzoni e nello specifico la signora Maria Pia e il figlio Gian Maria, hanno visitato per la prima volta la sede da quanto si è trasferita nel capoluogo abduano. I parenti dell’indimenticato pilota svizzero Clay Regazzoni si sono complimentati e hanno ringraziato personalmente tutti i componenti del Consiglio direttivo composto da Giovanni Secchi, Francesca Codazzi, Alberto Maletti, Marco De Santis, Melissa Lanzi, Simone Mussi, Franco Germani, Marco Tortoli e Franca Innocenti.

Successivamente, nel salone dell’oratorio è stata presentata la nuova linea di orologi “Pole Position” per celebrare il 50° anniversario dalla vittoria di Regazzoni al Gran Premio di Monza del 1975. Subito dopo tutti i presenti si sono seduti a tavola per il pranzo, servito dallo staff diretto da Massimo Ferrari. Hanno partecipato 120 commensali. Nel pomeriggio è stato organizzato un evento sempre molto atteso: i proprietari di settanta vetture si sono resi disponibili a portare un passeggero lungo un breve percorso su un’auto sportiva in cambio di una donazione e molte persone hanno aderito con entusiasmo a questa proposta. È stato possibile così accumulare 4.350 euro che confluiranno nella raccolta dell’anno 2025 che sarà devoluta in beneficenza nel galà che come sempre andrà in scena a fine novembre. Alla fine, tutti i possessori delle vetture sono stati premiati con un ritratto su tela intitolato “E la corsa continua”. Sia il presidente del “Club Clay Regazzoni” don Luigi Avanti che il presidente onorario Giacomo Tansini si sono dichiarati soddisfatti.

"La manifestazione si è conclusa con successo – hanno commentato –. È stata ben pianificata e coordinata in tutti i suoi aspetti grazie ai volontari che hanno contribuito con un evento fluido e senza intoppi. Inoltre, sono stati raggiunti gli scopi prefissati, ossia divertire senza dimenticare gli scopi di solidarietà dell’Associazione, coinvolgendo e soddisfacendo i partecipanti e lasciando un bellissimo ricordo".