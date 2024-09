"Giocavo per divertimento, mi era piaciuto subito" Loveth Omoruyi, schiacciatrice lodigiana, cresciuta in una famiglia nigeriana legata allo sport. Dall'oratorio di Sant'Alberto a Milano, passando per Pro Patria, Club Italia e Imoco Conegliano, fino alla Uyba Busto Arsizio. Ora a Chieri per la nuova stagione.