Ecco il mutuo “100 e Lodi”. La formula giusta per attrarre nuovi residenti nel Lodigiano

È da tempo al centro del dibattito sociale e politico del territorio, in particolare per la riflessione sul rapporto tra Lodi e Milano. Bcc Lodi si muove per agevolare la capacità d’attrazione del territorio proponendo una formula vantaggiosa di mutuo prima casa, valida per chi è residente fuori dalla provincia di Lodi ma desidera acquistare o costruire la propria abitazione in uno dei Comuni di competenza Bcc Lodi (Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d’Adda, Borghetto, Borgo San Giovanni, Casaletto, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Cavenago d’Adda, Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Crespiatica, Galgagnano, Graffignana, Lodi, Lodi Vecchio, Mairago, Marudo, Massalengo, Montanaso, Ossago, Pieve Fissiraga, Salerano Sul Lambro, San Martino in Strada, Sant’Angelo Lodigiano, Secugnago, Sordio, Tavazzano Con Villavesco, Terranova dei Passerini, Turano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Zelo).

Come funziona. La proposta “100 e Lodi” per l’acquisto prima casa prevede che, in base all’età del sottoscrittore, il mutuo ipotecario possa arrivare fino a 40 anni godendo, ove del caso, della garanzia pubblica di supporto ai mutui prima casa offerta a valere sulle risorse del fondo specifico gestito da Consap (solo per prima casa, per mutui ipotecari di massimi 250mila euro, garanzia del fondo sino all’80% del finanziamento e con una percentuale di finanziamento che può arrivare al 100% del valore dell’alloggio), con due anni di preammortamento (pagamento di soli interessi), l’opzione di un tasso fisso di ingresso a condizioni vantaggiose, l’1,99% (quasi 2 punti in meno delle offerte medie), per l’acquisto di alloggi o immobili in classe energetica da A alla D. A queste condizioni del finanziamento ipotecario si estendono altri benefit sull’apertura del conto corrente, gratis per due anni con carta di debito e carta di credito a zero spese; a ciò si sommeranno due anni di polizza assicurativa incendio e scoppio sulla casa gratuita, se soci di Bcc Lodi. Tutti i dettagli saranno disponibili agli sportelli.

"Bcc Lodi accompagna queste condizioni di vantaggio con le caratteristiche del suo servizio fondato sulla vicinanza al cliente – fa sapere la banca –: esame dell’istruttoria in tempi brevi, consulenza chiavi in mano per accompagnare il cliente dal primo contatto all’ingresso in casa, disponibilità in tutte le fasi della procedura.

L’operazione “100 e Lodi” è tale perché prevede un plafond massimo di 100 mutui disponibili con queste caratteristiche, rinnovabile in funzione delle richieste di mercato. "Da sempre il tema dell’attrattività di nuovi residenti nel Lodigiano è al centro dell’attenzione di Bcc Lodi, e con l’operatività quotidiana lavoriamo per renderla realtà da molti anni – spiega il direttore generale di Bcc Lodi Fabrizio Periti –. Oggi che nel dibattito sociale e politico del territorio si parla con insistenza della capacità di attrarre nuovi residenti, abbiamo studiato una misura concreta per “fare il nostro” e andare incontro ai cittadini di altre province interessati a vivere nel Lodigiano".