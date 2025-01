Concerto "All'opera!": un progetto musicale di successo a Lodi

Un concerto per chiudere nel segno della bellezza. “Orchestra all’Opera”, realizzato dal Laboratorio Nautilus, grazie al contributo della Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi onlus, e in collaborazione con il Comune di Lodi e Accademia Gerundia, ha rappresentato uno spazio musicale e relazionale finalizzato alla creazione di una vera e propria orchestra.

Le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato al progetto sono stati suddivisi nelle classi di percussioni, flauto traverso, clarinetto e sax, e - pur non avendo mai avuto l’opportunità di studiare musica - si sono messi alla prova, come singoli e come gruppo, sviluppando ascolto, collaborazione e relazione.

Il progetto volge ora al termine con il concerto “All’opera!”, venerdì 24 gennaio alle 17.30 all’oratorio della Parrocchia di San Bernardo, Lodi. Un concerto per festeggiare - insieme ai protagonisti, agli insegnanti e alle famiglie - l’arrivo di questo itinerario, fisico e emotivo, che ha visto protagonisti ragazze e ragazzi pieni di entusiasmo e passione, sperando che questo concerto sia il primo di una lunga serie di progetti musicali incentrati su condivisione e bellezza.