Rapsodia Manzoniana: il docufilm Rai che esplora l'eredità di Alessandro Manzoni

Non una semplice biografia, ma un viaggio immersivo nelle tematiche etiche, sociali e religiose che Alessandro Manzoni sentiva di dover affrontare attraverso i suoi lavori. Così il docufilm Rai ‘Rapsodia Manzoniana’, presentato ieri all’auditorium Testori di Palazzo Lombardia, esplora l’eredità culturale di Manzoni, che i milanesi chiamavano affettuosamente ‘don Lisander’.

All’evento hanno partecipato l’assessore regionale Simona Tironi (Istruzione, Formazione, Lavoro) e il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza. L’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso è intervenuta con un videomessaggio di saluto.

La mattinata si è aperta con un’introduzione di Davide Rampello, direttore creativo dello studio Rampello & Partners e ideatore del progetto insieme a Monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo.

"Sono contenta che oggi siano presenti tantissimi ragazzi – ha dichiarato l’assessore Tironi – perché questa è la sfida che stiamo raccogliendo oggi in mezzo ai giovani e per i giovani: ricucire quelli che sono i valori etici e sociali come ha fatto Manzoni attraverso il suo impegno letterario. Attraverso la formazione, la cultura e l’impegno dei nostri ragazzi, occorre ritrovare una dimensione più umana in un mondo dove tutto va così veloce e dove forse dobbiamo fermarci a riflettere".

"Oggi celebriamo non solo un grande scrittore, ma una figura identitaria della nostra Regione – ha commentato l’assessore Caruso –. Manzoni con la sua opera ci ha offerto un modello linguistico che ancora oggi ci appartiene. Il progetto ‘Rapsodia Manzoniana’ celebra e rinnova questo lascito culturale e valoriale, portando Manzoni fuori dai banchi di scuola restituendolo alla società, al dibattito contemporaneo". Il docufilm non vuole narrare la vita di Manzoni né formulare una canonica disamina del suo più grande capolavoro, I promessi sposi. L’obiettivo dichiarato è rammendare, riunisce gli ideali e le tematiche etiche, sociali, culturali, religiose che Manzoni – per mezzo della sua poetica letteraria – sentiva di dover affrontare. A ciò si ricollega la scelta del termine “rapsodia” (dal greco “rhaptein”, “cucire”, e “oide”, “canto”): mettere assieme e ricucire i valori. Un aspetto ricorrente in Manzoni, come nelle sue trame letterarie, è il tema del “bivio”. Una scelta tra due estremi: verità o finzione, ideale o utile, giusto o sbagliato. Temi che parlano ancora - ancor di più, se possibile - ai contemporanei.